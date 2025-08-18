Trump açıkladı! ABD'de posta yoluyla oy kullanma sona erecek

ABD Başkanı Donald Trump, posta yoluyla oy kullanma uygulamasının sona erdirilmesi için yürütme emri imzalayacağını açıkladı. Cumhuriyetçi Parti tarafından uzun süredir eleştirilen bu yönteme yönelik adımın, 2026 ara seçimleri öncesi seçim güvenliği tartışmalarını yeniden gündeme taşıdığı değerlendiriliyor.

Trump, ABD merkezli Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, posta yoluyla oy kullanma yöntemini 'son derece hatalı ve pahalı bir yöntem' olarak nitelendirdi. ABD Başkanı, "Demokratların daha önce görülmemiş düzeyde hile yaptıkları için şiddetle karşı çıktığı bu çabayı, 2026 ara seçimlerine dürüstlüğü getirmeye yardımcı olacak bir yürütme emri imzalayarak başlatacağız" ifadelerini kullandı.

"Seçimlerimize doğruluğu geri getirmek için mücadele edeceğiz"

ABD’nin hâlihazırda posta yoluyla oylama sistemini kullanan tek ülke olduğuna dikkat çeken Trump, diğer ülkelerin 'karşılaşılan büyük seçmen dolandırıcılığı' nedeniyle bu uygulamayı terk ettiğini savundu. Açıklamasında ayrıca, "Cumhuriyetçi Parti ve ben, seçimlerimize dürüstlüğü ve doğruluğu geri getirmek için mücadele edeceğiz" dedi.

Posta yoluyla oy kullanma yöntemi, özellikle Cumhuriyetçi Parti tarafından sık sık eleştirilen bir uygulama olarak öne çıkıyor. ABD’de bazı eyaletlerde, seçim tarihinden önce gönderilen oy pusulaları belirlenen sürede teslim alınması halinde geçerli sayılmaya devam ediyor.