Trump açıkladı: ABD'nin Londra Büyükelçiliği'ne milyarder aday

Donald Trump, Truth Social'dan yaptığı açıklamada, Stephens Inc. firmasının Üst Düzey Yöneticisi (CEO) olan milyarder iş adamı Warren Stephens'ı Londra Büyükelçiliği'ne aday gösterdiğini açıkladı.

Trump, 5 Kasım başkanlık seçimlerindeki kampanyasının önde gelen bağışçılar arasında yer alan milyarder iş adamının, 'tam zamanlı olarak ABD'ye hizmet etmek istediğini ve üst düzey diplomat olarak bu fırsatı ona sunmaktan mutluluk duyduğunu' ifade etti.