Trump açıkladı: ABD'nin Londra Büyükelçiliği'ne milyarder aday
ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump, sahibi olduğu sosyal medya platformu Truth Social'dan aday açıklamalarına devam ediyor. Bunun en son örneği ise ABD'nin Londra Büyükelçiliği'ne aday gösterdiği milyarder iş adamı Warren Stephens.
AA
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Donald Trump, Truth Social'dan yaptığı açıklamada, Stephens Inc. firmasının Üst Düzey Yöneticisi (CEO) olan milyarder iş adamı Warren Stephens'ı Londra Büyükelçiliği'ne aday gösterdiğini açıkladı.
Trump, 5 Kasım başkanlık seçimlerindeki kampanyasının önde gelen bağışçılar arasında yer alan milyarder iş adamının, 'tam zamanlı olarak ABD'ye hizmet etmek istediğini ve üst düzey diplomat olarak bu fırsatı ona sunmaktan mutluluk duyduğunu' ifade etti.