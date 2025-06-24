Trump açıkladı: 'Çin, İran’dan petrol almaya devam edebilir'

ABD Başkanı Donald Trump, NATO Liderler Zirvesi için Hollanda’nın Lahey kentine giderken sosyal medya hesabından Çin’e ilişkin bir paylaşımda bulundu.

Trump, İran ve İsrail arasında sağlanan ateşkesin ardından Çin’in İran’da petrol almaya devam edebileceğini belirtti.

"Benim için onurdu"

Trump söz konusu paylaşımında, "Çin artık İran'dan petrol almaya devam edebilir. Umarım, ABD'den de bol miktarda satın alacaklardır. Bunun gerçekleşmesini sağlamak benim için büyük bir onurdu" dedi.

İran ve İsrail arasında sağlanan ateşkesin ardından NATO Liderler Zirvesi'nin kendisini için daha sakin geçeceğini de kaydeden Trump, "Tüm iyi Avrupalı dostlarımı ve diğerlerini görmeyi dört gözle bekliyorum" dedi.