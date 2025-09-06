Trump açıkladı: G20 Zirvesi kendi otelinde yapılacak

ABD Başkanı Donald Trump, ardı ardına dikkat çekici açıklamalar ve kararlarla gündeme geldi.

Beyaz Saray’da düzenlenen törende imzaladığı başkanlık kararnamesiyle ABD Savunma Bakanlığı’nın adının “Savaş Bakanlığı” olarak değiştirileceğini duyurdu.

Kararnamenin Kongre tarafından da onaylanması gerektiğini hatırlatan Trump, bu ismin Amerikan halkına, müttefiklere ve rakiplere güçlü bir mesaj verdiğini ifade etti.

G20 Zirvesi Trump’ın otelinde yapılacak

Trump, ABD’nin 2026’da 250. yılını kutlayacağına dikkat çekerek, ülkesinin yaklaşık 20 yıl aradan sonra G20 Zirvesi’ne yeniden ev sahipliği yapacağını açıkladı.

Zirvenin Florida’daki kendisine ait Trump National Doral Golf Oteli’nde yapılacağını duyuran Trump, “Bence herkes orada olmasını istiyor. Havaalanına çok yakın, en iyi konum. Her şey çok güzel, gerçekten harika” ifadelerini kullandı.

Otelin seçilmesiyle ilgili tartışmalara da değinen Trump, “Biz bundan para kazanmayacağız, maddi bir çıkar yok. Amacım her şeyin iyi gitmesi” dedi.