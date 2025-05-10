Trump açıkladı! Pakistan ve Hindistan arasında ateşkes sağlandı

Pakistan ve Hindistan arasında ateşkes ilan edildi.

Sosyal medya hesabından konuyla ilgili bir açıklama yapan ABD Başkanı Donald Trump, ""Amerika Birleşik Devletleri'nin arabuluculuğunda gece boyu süren görüşmelerin ardından, Hindistan ve Pakistan'ın TAM VE HEMEN ATEŞKES konusunda anlaştıklarını duyurmaktan memnuniyet duyuyorum" ifadelerini kullandı.

Hindistan'ın geçen ay Keşmir’de meydana gelen militan saldırısına yanıt olarak 6 Mayıs günü Pakistan'a saldırı düzenlemesinin ardından tansiyon iyice yükselmişti.

Ne olmuştu?

Hindistan, Pakistan'ı 22 Nisan'da meydana gelen ve 26 turistin hayatını kaybettiği saldırıyı gerçekleştiren militanları desteklemekle suçlamıştı.

Hindistan 6 Mayıs'ta ise toprakları ve yine Pakistan'ın kontrolündeki Azad Keşmir bölgesine füze saldırıları düzenlemişti.

Hint ordusu, "terör yapılanması" şeklinde nitelediği 9 hedefi vurduğunu açıklamış, İslamabad yönetimi de saldırılarda sivillere ait 6 noktanın hedef alındığını, 33 kişinin hayatını kaybettiğini ve 62 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

İki ülke arasında nükleer savaş gerilimi de bu süreçte tırmanmıştı.

Pakistan ordusu, Hindistan tarafının saldırısı sırasında 5 savaş uçağını düşürdüğünü de kaydetmişti.