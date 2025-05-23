Trump açıkladı: Rusya-Ukrayna arasındaki en büyük esir takası tamamlandı

ABD Başkanı Donald Trump,Rusya-Ukrayna arasında gerçekleşen esir takasına ilişkin son bilgileri paylaştı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Trump, "Rusya ve Ukrayna arasında büyük bir mahkum takası az önce tamamlandı. Her iki tarafı da tebrik ederim. Bu büyük bir şeye yol açabilir" ifadelerini kullandı.

Görüşmeler İstanbul'da yapılmıştı

16 Mayıs Cuma günü, Rusya ve Ukrayna heyetleri Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın başkanlığında barış görüşmeleri için İstanbul'da bir araya gelmişti.

Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde gerçekleştirilen toplantıda, esir takası ve ateşkes gibi konular ele alınmıştı.

Ukrayna Savunma Bakanı Rüstem Umerov, her iki taraftan da biner askerin serbest bırakılması konusunda uzlaşıldığını açıklamıştı.

Rus heyetine başkanlık eden Vladimir Medinskiy de, müzakerelerden elde edilen sonuçlardan memnun olduklarını ve temasları sürdürmeye hazır olduklarını ifade etmişti.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da tarafların tekrar bir araya gelme konusunda prensipte anlaştıklarını kaydemişti.