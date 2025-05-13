Trump açıkladı! Türkiye'ye, Rubio geliyor

Trump, Körfez turu kapsamında Riyad'da katıldığı Suudi Arabistan-ABD Ortak Yatırım Forumu'nda konuştu.

Trump, 15 Mayıs'ta İstanbul'da düzenlenecek olan Rusya-Ukrayna barış görüşmesine ABD adına Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun katılacağını açıkladı. Türkiye'nin barış sürecine katkılarını öven Trump, "Türkiye'nin diplomatik çabaları olmasaydı bu görüşmeler bu noktaya gelemezdi" dedi.

Başkan Trump konuşmasında, "Rusya-Ukrayna arasında akan kanı durdurmaya çalışıyoruz. Görüşmeler olumlu sonuçlar doğurabilir. Bu savaş bir an önce bitmeli. O dönem ben başkan olsaydım hiç başlamazdı" dedi.

Rusya-Ukrayna savaşının "2. Dünya Savaşı'ndan beri en fazla insanın ölümüne neden olan çatışma olduğunu" dile getiren Trump, bunu durdurmak için ellerinden geleni yaptıklarını kaydetti.

"Nükleer füzeler yerine ticaret yapalım"

Trump, geçen hafta Hindistan ile Pakistan arasında tırmanan şiddeti durdurmak için de ateşkese aracılık ettiklerini dile getirdi.

Bunu yapmak için de büyük ölçüde ticareti kullandığını kaydeden Trump, "Nükleer füzeler yerine gelin biraz ticaret yapalım, dedim" ifadesini kullandı.

"Gazze savaşını sona erdirmek için çalışmaya devam ediyoruz"

Trump, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına değinerek "Gazze halkı daha iyi bir geleceği hak ediyor." dedi ve bölgedeki halkın yıllar boyunca sıkıntılar çektiğini anımsattı.

Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirlerin dönmesi için çaba sarf ettiklerini belirten Trump, bu hafta yürüttükleri müzakereler neticesinde bir esirin serbest bırakıldığını hatırlattı.

Trump, "Bu savaşı mümkün olan en kısa sürede sona erdirmek için çalışmaya devam ediyoruz. Yaşananlar korkunç şeyler." ifadelerini kullandı.