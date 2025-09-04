Trump açıkladı: Washington'da 3 haftada 1600'den fazla kişi gözaltına alındı
ABD Başkanı Donald Trump, başkent Washington'da 3 hafta içinde 1669 kişinin gözaltına alındığını duyurdu. Trump, gözaltına alınan kişilerin 700'den fazlasının düzensiz göçmen olduğunu da ifade etti.
ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabı üzerinden geçen ay kamu güvenliği acil durumu ilan ettiği Washington'da gözaltına alınan kişi sayısına ilişkin Beyaz Saray tarafından hazırlanan grafiği paylaştı.
Grafikte, federal düzeyde yönetilen Görev Gücünün 3 hafta içinde 1669 kişiyi gözaltına aldığı, bunlardan 709'unun yasa dışı göçmenler olduğu belirtildi.
Gözaltına alma işlemlerinin toplam 22 federal ve yerel kolluk kuvvetlerinin iş birliğinde yapıldığı bilgisine yer verilen grafikte, çalışmaların 1871'i kolluk kuvvetleri, 1629'u Ulusal Muhafız Birliğinden olmak üzere 3 bin 500 personelle yürütüldüğü kaydedildi.
Washington'da "kamu güvenliği acil durumu" ilanı
Başkent Washington'da "güvenliği sağlamak ve suç oranlarını düşürmek" amacıyla 11 Ağustos'ta "kamu güvenliği acil durumu" ilan eden Trump, Washington polisini federal kontrol altına alacaklarını ve Ulusal Muhafızları kente getireceklerini açıklamıştı.
ABD Adalet Bakanlığı, Uyuşturucuyla Mücadele Dairesinin (DEA) başındaki Terry Cole'u, Metropolitan Polis Departmanının "Acil Durum Polis Komiseri" ilan etmişti.
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), 14 Ağustos'ta 800 Ulusal Muhafızın başkentteki görev yerlerine yerleştirildiğini açıklamıştı.
Cumhuriyetçi eyaletler West Virginia, South Carolina ve Ohio, acil durum kapsamında yüzlerce Ulusal Muhafız'ı bölgeye göndermeye karar vermişti.