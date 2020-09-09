Trump açıklayacak: ABD, Irak'taki asker sayısını azaltıyor
ABD Başkanı Trump, Irak'tan ABD askerlerinin sayısını daha da azaltacağını açıklayacak.
ABD Başkanı Donald Trump, Irak'tan ABD askerlerinin sayısını daha da azaltacağını bugün açıklayacak. Başkan Donald Trump'ın Air Force One makam uçağında gazetecilerin sorularını yanıtlayan üst düzey bir ABD'li yetkili, Trump'ın bu açıklamasından sonra ilerleyen günlerde Afganistan'daki askeri birliklerin sayısının da azaltılmasıyla ilgili bir açıklama yapılacağını ifade etti.
Askerlerin çekilmesi kararı, 3 Kasım'daki başkanlık seçimleri öncesinde Trump'ın savaşta hayatını kaybetmiş ABD askerlerine karşı küçümseyici ifadeler kullandığı iddiasına yer veren haberleri izledi.
The Atlantic gazetesinde 3 Eylül'de çıkan haberde, Başkan Trump'ın Avrupa'da hayatını kaybeden toprağa verilmiş ABD askerlerine "zavallılar" dediği iddia edildi.
Trump, seçim anketlerinde rakibi Joe Biden'ın gerisinde kalıyor. Irak'taki askerleri azaltma kararı, Trump'ın ABD'yi bitmeyen savaşlardan çekeceği sözünde duracağı konusunda seçmenleri ikna edebilir.
ABD'nin Irak'ta yaklaşık 5,200 askeri bulunuyor. Afganistan'da ise yaklaşık 8,600 asker bulunuyor.
Kaynak: Reuters