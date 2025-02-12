Trump ailesinden kripto dünyasında dev yatırım hamlesi!

ABD Başkanı Donald Trump’ın finansal pay sahibi olduğu yeni kripto para platformu World Liberty Financial (WLF), Bitcoin, Ethereum ve diğer dijital varlıkları desteklemek amacıyla oluşturulan stratejik bir token rezervi açıkladı. Şirket, bu rezervin "küresel finansı yeniden şekillendirmede öncü" olacağını vurguladı.

WLF, X platformu üzerinden yaptığı açıklamada, oluşturulan token rezervinin piyasa dalgalanmalarını dengeleyeceğini, merkeziyetsiz finans alanındaki yenilikçi projelere yatırım yapılmasını sağlayacağını ve güçlü bir sermaye yapısı oluşturacağını belirtti. Ayrıca, finans sektöründeki kurumlarla iş birliği yaparak tokenleştirilmiş varlıkları kendi rezervine dahil etmeyi hedeflediğini ifade etti.

Bu duyuru, Trump ve ailesinin giderek artan şekilde kripto sektörüne yöneldiği bir dönemde geldi. WLF’nin yanı sıra, Trump ailesi 29 Ocak'ta kripto ile bağlantılı finansal hizmetlere odaklanacağını açıklayan Trump Media & Technology Group’un da büyük hissedarları arasında yer alıyor.

WLF’den 500 milyon dolarlık token satışı

Trump, göreve başlamasından üç gün önce kendi memecoin’ini piyasaya sürdü. Yalnızca bu token üzerinden elde edilen 100 milyon dolarlık işlem ücreti dahil olmak üzere, milyonlarca dolar başkanın yeni kripto girişimlerine yönlendirildi. Yapılan hesaplamalara göre, WLF şu ana kadar toplam 500 milyon dolarlık token satışı gerçekleştirdi.

Ocak ayında Trump, görev süresi boyunca varlıklarının geri alınabilir bir güvence altına alınacağını ve çocukları tarafından yönetileceğini duyurmuştu. World Liberty Financial ise ABD başkanlık seçimlerinden yaklaşık iki ay önce faaliyete geçti. Şirketin internet sitesine göre, Trump ve ilişkili kuruluşlar WLF holdinginde yüzde 60 hisseye sahip olurken, şirkete ait 22,5 milyar token ile yüzde 75 oranında gelir hakkını elinde bulunduruyor.

“Kripto, finansın ve Amerikan hegemonisinin geleceği”

Bu gelişme, Donald Trump Jr.’ın New York'taki Ondo Zirvesi’nde beklenmedik bir konuşma yapmasının hemen ardından geldi. "Wall Street 2.0" olarak lanse edilen etkinlikte konuşan Trump Jr., WLF’nin amacının kripto dünyası ile öğretmenler, itfaiyeciler ve diş hekimleri gibi geleneksel perakende yatırımcıları arasında bir köprü kurmak olduğunu belirtti.

Donald Trump Jr., düzenleyici çerçevelerin önemine dikkat çekerek, "Kripto, finansın ve Amerikan hegemonisinin geleceği" ifadesini kullandı.