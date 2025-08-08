Trump-Aliyev-Paşinyan zirvesi: Barış anlaşması imzalandı
ABD Başkanı Donald Trump, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan Beyaz Saray'da bir araya geldi. Trump, Aliyev ve Paşinyan ile üçlü mutabakata imza atıldığını duyurdu.
Trump ayrıca şu açıklamalarda bulundu:
"Ermenistan ve Azerbaycan, çatışmaları durdurmayı, ticari ve diplomatik ilişkileri başlatmayı ve birbirlerinin toprak bütünlüğüne saygı duymayı taahhüt ediyor. Savunma alanında Azerbaycan'a uygulanan yaptırımları kaldırıyoruz. Bu, Azerbaycan için çok önemli"
