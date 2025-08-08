Trump, Aliyev ve Paşinyan’ı barış anlaşması için Beyaz Saray'da ağırlayacak

Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ı Beyaz Saray’da ağırlayacağını belirtti.

Trump, “Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ı Beyaz Saray'da tarihi bir barış zirvesinde ağırlamayı sabırsızlıkla bekliyorum” dedi.

"Savaşı ben bitirdim" iddiası

Trump, iki ülke arasındaki savaşın binlerce can kaybına yol açtığını hatırlatarak, bugüne kadar birçok liderin barış için çabaladığını ancak bu sürecin kendi yönetimi sayesinde başarıya ulaştığını ileri sürdü.

“Yönetimim bir süredir her iki tarafla da iletişim halinde” diyen Trump, resmi barış anlaşmasının Beyaz Saray’da imzalanacağını vurguladı.

ABD de ikili anlaşmalar yapacak

Trump, Ermenistan ve Azerbaycan ile ABD’nin de ayrı ayrı ikili anlaşmalar imzalayacağını açıkladı.

Trump, “Ermenistan ve Azerbaycan’ın büyük halkı için doğru olanı yapan bu cesur liderlerle gurur duyuyorum. Ermenistan, Azerbaycan, ABD ve dünya için tarihi bir gün olacak” ifadelerini kullandı.