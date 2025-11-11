Trump, 'anlaşmaya yakınız' diyerek duyurdu: Gümrük vergisi düşecek!

ABD Başkanı Donald Trump, ABD’nin Hindistan Büyükelçisi olarak atanan Sergio Gor’un yemin töreninde yaptığı konuşmada, iki ülke arasındaki ticari ilişkiler hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Trump: Adil bir anlaşma yapıyoruz

Trump, Hindistan mallarına uygulanan gümrük vergilerinin yakında düşürüleceğini belirterek, “Şu anda beni sevmiyorlar ama bizi sevecekler. Adil bir anlaşma yapıyoruz” dedi. Trump’ın bu sözleri, son dönemde gergin seyreden ABD-Hindistan ticaret ilişkilerinde yumuşama sinyali olarak değerlendirildi.

Washington yönetimi, daha önce Hindistan’ın Rusya’dan petrol ithalatını durdurması amacıyla ülkenin ABD’ye ihracatına ek gümrük vergileri getirmiş, bazı ürünlerde oranı yüzde 50’ye kadar yükseltmişti.

Modi'den Rusya sözü

Trump ayrıca, Hindistan Başbakanı Narendra Modi’nin kendisine “Rusya’dan petrol alımını sonlandıracağına” dair söz verdiğini de ifade etti.