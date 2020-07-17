ABONE OL GİRİŞ e-DÜNYA
26 °C

Son Dakika Haberleri:

  • Haberler
  • Dünya
  • Trump, Avrupalı öğrencileri seyahat yasaklarından muaf tuttu

Trump, Avrupalı öğrencileri seyahat yasaklarından muaf tuttu

ABD Dışişleri Bakanlığı, Avrupa'dan ülkeye gelen yabancı öğrencilerin koronavirüs pandemisi nedeniyle uygulanan seyahat yasağından muaf tutulacağını duyurdu.

Trump, Avrupalı öğrencileri seyahat yasaklarından muaf tuttu
Paylaş Tweetle Paylaş Paylaş A+ A-

Dışişleri Bakanlığı tarafından yasa yapıcılara gönderilen ve Reuters tarafından görülen bildiride, bazı yatılı çocuk bakıcıları ile vize sahiplerinin ABD'deki ailelerine de muafiyet tanınması için teklif sunulacak.

Bu hamleler, Trump yönetiminin uluslararası seyahatlere kademeli olarak yeniden izin verme teşebbüsünün bir parçası olarak görülüyor. Başkan Donald Trump, koronavirüs vakalarının artmasıyla birlikte Mart ayında Avrupa'nın pek çok ülkesinden yolcuların ABD'ye seyahat etmesini yasaklamıştı.

ABD'nin Avrupalı öğrencilere tanıdığı seyahat muafiyeti, Trump yönetiminin tamamen online ders almak zorunda kalan on binlerce yabancı öğrenciyi ABD'den ayrılmaya zorlama kararını geri çekmesinden sonra geldi. Kararın geri çekilmesi, bazı önde gelen üniversitelerin dava açma girişimleri ile işletmelerle teknoloji şirketlerinin baskıları sonucunda gerçekleşmişti.

Çin, Brezilya ve İran da benzer seyahat yasaklarına maruz durumdalar ancak bu ülkelerden gelen öğrenciler ABD'nin seyahat muafiyetine dahil edilmediler.

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız.
Giriş Yap