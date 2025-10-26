Trump: Barış anlaşmaları yapma konusunda BM’den daha iyiyim

Asya turunun ilk durağı olan Malezya’da gerçekleştirilen zirvede, Tayland ile Kamboçya arasındaki askeri gerilimleri sonlandırmayı amaçlayan ortak ateşkes anlaşması imzalandı.

Zirveye Malezya Başbakanı Enver İbrahim, Tayland Başbakanı Anutin Charnvirakul, Kamboçya Başbakanı Hun Manet ve ABD Başkanı Donald Trump katıldı.

Konuşmasında Tayland Kralı Vajiralongkorn’un annesi Kraliçe Sirikit’in vefatı nedeniyle başsağlığı dileyen Trump, Malezya Başbakanı Enver İbrahim’e “tarihi” olarak nitelediği anlaşmadaki rolü için teşekkür etti.

Trump, “Bu, sadece Tayland ve Kamboçya için değil, Güneydoğu Asya halklarının tamamı için çok önemli bir gün. Amerika Birleşik Devletleri olarak bu barışa katkı sağlamaktan gurur duyuyorum” ifadelerini kullandı.

“8 ayda 8 savaşı bitirdim”

Trump, konuşmasında dünya genelinde birçok çatışmanın son bulmasında rol oynadığını da vurgulayarak, “8 ayda 8 savaşı bitirdim. Pakistan ile Afganistan arasında yeniden gerilim yaşandığını duydum ama bunu da kısa sürede çözeceğim. Pakistan Mareşali ve Başbakanı harika insanlar” değerlendirmesinde bulundu.

Barış süreçlerindeki deneyimini “hobiden çok daha ciddi bir uğraş” olarak tanımlayan Trump, “Bu benim iyi olduğum ve yapmayı sevdiğim bir şey” ifadesini kullandı.