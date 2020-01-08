Trump: Barış isteyen herkesle barış istiyoruz

08 Ocak 2020

ABD-İran gerginliğinin zirve yaptığı bir ortamda Beyaz Saray'da yakın kurmaylarıyla birlikte basın toplantısı düzenleyen ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın son saldırılarına ilişkin canlı yayında ilk açıklamasını yaptı. ABD'li Başkan, dün gece İran'ın Irak'taki 2 üsse düzenlediği saldırılarda hiçbir Amerikan askerinin zarar görmediğini vurguladı.

2015’te imzalanan nükleer anlaşmadan 2018’de çekilen Trump, Tahran’dan Kasım Süleymani’nin öldürülmesi sonrası gelen “nükleer anlaşmanın taahhütlerine uymayacağız” açıklamasına yanıt vererek konuşmasına başladı. Trump, "Ben Başkan olduğum sürece İran asla nükleer silaha sahip olamayacak" dedi.

İran'ın dünkü saldırılarına karşılık olarak bu ülkeye yeni ekonomik yaptırımlar getireceklerini belirten Trump, İran kurallara uygun davranana kadar bu yaptırımların uygulanmaya devam edeceğini söyledi.

Ortadoğu'daki sorunların çözümünün kolay olmadığını vurgulayan Trump, "NATO'nun bundan sonraki süreçte Ortadoğu'ya daha fazla müdahil olmasını isteyeceğim" ifadesini kullandı.

Trump, "Dün akşamki saldırıda erken uyarı sistemi sayesinde hiçbir Iraklı ya da ABD'li kimse zarar görmedi. Askeri üslerimizde sadece minimal bir hasar oluşmuştur" dedi.

İran halkına ve yöneticilerine de seslenen Trump, "Biz barış isteyen herkesle barış istiyoruz" açıklamasında bulundu.

"Güç kullanmak istemiyoruz"

ABD ekonomisinin kendi yönetiminde güçlendiğini ve bu sayede ordunun imkanlarını ve silahları da geliştirdiklerini söyleyen Trump, ordunun elindeki füzeleri ve silahları anlatarak “Amerikan Silahlı Kuvvetleri hiç olmadığı kadar güçlü” dedi.

Ancak bu gücü kullanmak istemediğini belirten Trump, “Böyle bir ordumuzun olması, onu kullanmak zorunda olduğumuz anlamına gelmiyor. Kullanmak istemiyoruz. ABD, barışı kucaklamaya hazır” diye konuştu.

Avrupa ülkelerine çağrı

Trump, nükleer anlaşmanın tarafı olan Avrupa ülkelerini de anlaşmadan çekilmeye çağırdı:

“İran nükleer hedeflerini terörist amaçlar için kullanacak. Avrupa ülkelerinin de, Çin’in, Almanya’nın, Fransa’nın da bu gerçeği fark etmesinin zamanı geldi. İran nükleer hedeflerini ve teröre verdiği desteği bırakmalı. Hepimiz birlikte çalışarak İran’la dünyayı daha güvenli bir yer haline getirecek bir anlaşma yapmalıyız."

"Süleymani savaş suçlusuydu"

Öte yandan Süleymani'nin öldürülmesiyle ilgili de konuşan Trump, "Süleymani en kötü savaş suçlarından sorumluydu. Çok önceden öldürülmesi gerekiyordu. Süleymani'yi ortadan kaldırarak teröristlere çok güçlü bir mesaj verdik, yeni saldırıları durdurduk" ifadelerini kullandı.

Trump'ın açıklamalarına piyasa ne tepki verdi?

ABD Başkanı Donald Trump'ın gerilimi sonlandıracak açıklamaları sonrası piyasalarda da kısmen hareketlilik yaşandı. Açıklamadan önce 66,50 dolar seviyelerinde seyreden Brent petrolün varil fiyatı, dakikalar içerisinde 65,80 seviyelerine geriledi. Dolar/TL kuru ise 5,9520'den hızla 5,90 seviyelerine çekildi. Saat: 20:50'de ABD Doları 5,9037 liradan el değiştiriyordu.

Açıklamayla birlikte işlemlerin devam ettiği ABD piyasalarında yükselişe neden oldu. S&P 500, Dow Jones endeksleri değer kazandı. ABD endekslerinde ortalama yüzde 0,5 oranında artışlar yaşanıyor.

İran, ABD üslerine füze saldırı düzenlemişti

İran, ABD'nin Irak'ta gerçekleştirdiği hava saldırısıyla hayatını kaybeden Kasım Süleymani için misilleme olarak, çarşamba gününün ilk saatlerinde ABD'nin Irak'ta bulunan iki üssüne balistik füze saldırısı düzenledi.

Trump saldırı sonrası Twitter'dan yaptığı ilk açıklamada, "Zayiat ve hasar tespit çalışmaları yapılıyor. Şu ana kadar her şey yolunda." ifadelerini kullanmıştı.

ABD medyası, İran'ın olası saldırısına karşı üslerde 'yüksek seviyede alarm' verildiğini, üslerde bulunan askerlerin ise saldırı öncesinde sığınaklara yerleştiğini bildirdi.

İran'dan yapılan değerlendirmede ise, saldırıda üslerde bulunan 80 askerin öldüğü iddia edildi.

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