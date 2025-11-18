Trump: Başka kentlere taşırız

ABD Başkanı Donald Trump, FIFA Başkanı Gianni Infantino ve bazı yetkililerle Oval Ofis'te basın toplantısı düzenledi.

Gazetecilerin FIFA maçlarının güvenlik gerekçesiyle başka kentlere taşımasının olası etkileriyle ilgili soruya yanıt veren Trump, "Herhangi bir sorun çıkacağına dair işaretler görürsek, etkinliğin başka bir kente taşımasını isteyeceğim. Etkinliği düzenlemek isteyen birçok kent var" dedi

"Tamamen güvenli hale getirmek istiyoruz"

Başkan Trump, Los Angeles'ın maçları planlandığı gibi düzenlemesini çok istediğini ancak gerektiğinde federal hükümetin yardım etmesine izin verilmesi gerektiğini vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Ulusal muhafızları veya onlara yardım etmek için gerekli olan herkesi göndermek isterim. En ufak bir sorun belirtisi bile varsa, sorun ortaya çıkmadan önce oraya gitmek istiyoruz. Infantino, FIFA ve orada olacak tüm harika insanlar için ortamı tamamen güvenli hale getirmek istiyoruz."

"Suç oranı çok yüksek"

California'nın suç oranındaki yüksekliğe dikkati çeken Trump, eyaletin bazı bölgelerinin yakın zamanda büyük orman yangınlarına maruz kaldığına işaret ederek valiler ve belediye başkanlarının söz konusu güvenlik kaygılarına "uygun davranmak zorunda kalacaklarını" dile getirdi.

ABD, Kanada ve Meksika'nın ortak düzenleyeceği 2026 FIFA Dünya Kupası, 11 Haziran-19 Temmuz 2026'da yapılacak.