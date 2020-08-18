Trump: Belarus'ta çok fazla demokrasi varmış gibi görünmüyor

18 Ağustos 2020

ABD Başkanı Donald Trump, Belarus'taki gösterilerin "barışçıl" olduğuna inandığını belirterek, "'Demokrasi' önemli bir kelime, Belarus'ta çok fazla demokrasi varmış gibi görünmüyor." ifadesini kullandı.

Trump, Beyaz Saray'da yaptığı açıklamada, Belarus'taki gösteriler ve ülkedeki son gelişmeler konusunda değerlendirmelerde bulundu.

Ülkelerde demokrasinin olduğunu görmeyi sevdiğini vurgulayan Trump, "'Demokrasi' önemli bir kelime, Belarus'ta çok fazla demokrasi varmış gibi görünmüyor." dedi.

Trump, Belarus'taki durumla ilgili birçok kişiyle iletişim halinde olduklarına işaret ederek, uygun bir zamanda bu mevzuyu Rusya ile de görüşeceklerinin altını çizdi.

Belarus'ta düzenlenen gösteriler konusunda Trump, "Ortada kesinlikle büyük bir gösteri var ve bunlar bizim ülkemizdekilerin aksine gayet barışçıl görünüyor." değerlendirmesinde bulundu.

Trump, kadınlara oy kullanma hakkı verilmesi konusunda mücadele eden ve oy kullanırken yakalandığı için "seçim kurallarını çiğnemekle" suçlanan Susan B. Anthony için günün ilerleyen saatlerinde bir kararname imzalayacağını da bildirdi.