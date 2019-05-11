Trump 'beni arayın' dedi, telefon numarasını verdi
Trump'ın İranlı liderlere "beni arayın" çağrısının ardından Beyaz Saray, Tahran'ın Trump'a doğrudan ulaşabilmesi için iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilere aracılık eden İsviçreli yetkililere bir telefon numarası iletti.
ABD'nin CNN televizyonuna bilgi veren diplomatik kaynağa göre, Beyaz Saray, İranlı liderlerin doğrudan Başkan Donald Trump'ı arayabilecekleri bir telefon numarasını perşembe günü İsviçreli yetkililerle paylaştı.
İsviçre, iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilere aracılık ediyor.
İranlıların Beyaz Saray'ın bu beklenmedik girişimine karşılık kayıtsız kalma ihtimalinin yüksek olduğunu söyleyen diplomatik kaynak, İranlılar özel olarak talep etmediği müddetçe İsviçre'nin numarayı İran'a iletmeyebileceğini dile getirdi.
Trump yönetimi, 8 Mayıs 2018'de, 2015'te imzalanan nükleer anlaşmadan çekildiğini açıklamıştı.
Sonrasında Tahran yönetiminin petrol ihracatını hedef alan yaptırımları uygulamaya koyan ABD, nisan ayında İran Devrim Muhafızları Ordusu'nu "yabancı terör örgütleri" listesine almıştı.
İran da çarşamba günü ABD'nin yaptırımlarına karşılık nükleer anlaşmadaki taahhütlerini kısmen durdurmuştu.
İran petrolü için INSTEX modeli