Trump, Beyaz Saray Muhabirleri Derneği yemeğinde silah sesleri sonrası tahliye edildi

ABD Başkanı Donald Trump, Washington’daki Beyaz Saray Muhabirleri Derneği (WHCA) yemeğinde silah seslerinin duyulmasının ardından Gizli Servis tarafından hızla salondan çıkarıldı.

Canlı yayınlanan etkinlikte, yemek servisinin başlamasından kısa süre sonra bağrışmalar ve 4 ila 6 el silah sesi duyuldu. Bunun üzerine güvenlik ekipleri sahneye yönelirken, davetliler panik içinde masaların altına sığınarak korunmaya çalıştı.

Olayın ardından Trump, eşi Melania Trump, Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve diğer üst düzey yetkililer güvenli şekilde salondan çıkarıldı. ABD’li yetkililer, Trump’ın ve diğer koruma altındaki isimlerin güvende olduğunu açıkladı.

Şüpheli güvenlik noktasında yakalandı

ABD basınında yer alan bilgilere göre, saldırganın güvenlik taramasının yapıldığı ana kontrol noktasında ateş açtığı belirtildi. Şüphelinin üzerinde uzun namlulu bir silah, bir tabanca ve çok sayıda bıçak bulunduğu, olayın ardından gözaltına alındığı bildirildi. Bazı kaynaklar şüphelinin 30’lu yaşlarında bir erkek olduğunu aktardı.

Trump, olayın ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Gizli Servis ve emniyet güçlerinin hızlı ve etkili müdahale ettiğini belirterek saldırganın yakalandığını duyurdu.

Bir güvenlik görevlisi koruyucu yelek sayesinde kurtuldu

Trump, daha sonra Beyaz Saray’da yaptığı açıklamada, bir Gizli Servis görevlisinin yakın mesafeden açılan ateş sonucu vurulduğunu, ancak üzerindeki kurşun geçirmez yelek sayesinde hayatta kaldığını ifade etti.

ABD Başkanı, saldırganın Kaliforniya’da ikamet ettiğini, “son derece hasta” ve “deli” olduğunu öne sürerken, olayın İran savaşıyla bağlantılı olduğunu düşünmediğini söyledi.

45 yıl sonra aynı otelde yeni bir silahlı saldırı

Olayın yaşandığı Washington Hilton, ABD siyasi tarihinde sembolik öneme sahip bir mekân olarak biliniyor. Eski ABD Başkanı Ronald Reagan, 30 Mart 1981’de aynı otelden çıkışı sırasında silahlı saldırıya uğramıştı.