Trump Beyaz Saray'a dönmek istedi
ABD Başkanı Donald Trump'ın pazar günü Beyaz Saray'a dönmek istediği duyuruldu.
CNN'in konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre, ABD Başkanı Donald Trump, bir hastanede tedavi görmesinin kendisini seçmenlerin gözünde zayıf duruma düşüreceği endişesiyle hastaneden çıkarak Beyaz Saray'a geri dönmek istedi.
Beyaz Saray Genel Sekreteri Mark Meadows, Trump'ın işinin aşına dönmeye hazır olduğunu ve günün ilerleyen saatlerinde tedavi gördüğü hastaneden çıkabileceğini söyledi.