Trump, Beyaz Saray'a helikopter pisti inşa etmeyi planlıyor
ABD Başkanı Donald Trump'ın, Beyaz Saray'ın Güney Çimliği'ne helikopter pisti yaptırmayı değerlendirdiği iddia edildi. Wall Street Journal'ın haberine göre planın arkasında, yeni nesil "Marine One" helikopterlerinin iniş ve kalkış sırasında çim alana zarar verme riski bulunuyor. Beyaz Saray'ın uzun süredir alternatif çözüm arayışında olduğu belirtilirken, Trump'ın Florida'daki Mar-a-Lago malikanesi için de helikopter pisti planladığı öne sürüldü.
ABD Başkanı Donald Trump'ın, Beyaz Saray yerleşkesinde yeni bir düzenleme üzerinde çalıştığı öne sürüldü. İddiaya göre Trump yönetimi, Beyaz Saray'ın Güney Çimliği'ne helikopter pisti inşa edilmesini değerlendiriyor.
Wall Street Journal'ın (WSJ) konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre planın arkasında, yeni başkanlık helikopterlerinin çim alana zarar verme riski bulunuyor.
"Marine One" için yeni düzenleme gündemde
Haberde, Trump'ın özellikle yeni nesil VH-92A "Marine One" helikopterlerinin iniş ve kalkışları sırasında oluşan egzoz etkisinin Güney Çimliği'nde hasara yol açmasını önlemek istediği belirtildi.
Yetkililerin değerlendirmelerine göre, helikopterlerden çıkan sıcak egzoz gazları özellikle kuru ve sıcak hava koşullarında zeminde yanıklara neden olabiliyor.
Alternatif çözümler sonuç vermedi
İddiaya göre helikopter pisti seçeneği, VH-92A helikopterlerinin Beyaz Saray'a inişi konusunda uzun süredir yürütülen alternatif çözüm arayışlarının sonuçsuz kalmasının ardından gündeme geldi.
Beyaz Saray'ın ise konuya ilişkin sorulara yanıt vermediği aktarıldı.
Mar-a-Lago'ya da pist planı
Söz konusu düzenlemenin, Trump'ın ikinci başkanlık döneminde Beyaz Saray yerleşkesinde yapılan son değişikliklerden biri olabileceği ifade edildi.
Haberde ayrıca Trump'ın Florida'daki Mar-a-Lago malikanesine de yaz aylarında helikopter pisti yaptırmasının beklendiği bilgisine yer verildi.