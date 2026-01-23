Trump, Beyaz Saray'da servetini ikiye katladı: NYT rekor tutarı ortaya çıkardı

Beyaz Saray'daki ilk yılını tamamlayan ABD Başkanı Donald Trump'ın görevdeki ilk yılında başkanlık yetkisini kullanarak en az 1,4 milyar dolar gelir elde ettiği iddia edildi.

The New York Times'ın, yolsuzluk iddiasına göre Trump, ikinci döneminde de ilk dönemine benzer şekilde sınırları zorladı. NYT, Trump'ın enerjisini kamu yararı yerine başkanlık makamını istismar etmeye ve bu gücü kişisel servet artışına çevirmeye adadığını savundu.

Gazetenin analizine göre Trump ailesi, yeniden seçilmesinden bu yana Trump markasının yurt dışındaki lisans anlaşmalarından en az 23 milyon dolar kazandı. Umman'daki bir otel, Hindistan'daki bir ofis kulesi ve Suudi Arabistan'daki bir golf sahası gibi projeler, Trump Organizasyonu'nun yabancı hükümetlerle bağlantılı çok sayıda girişiminden sadece bazıları olarak sıralandı.

Katar'dan jet, Amazon'dan belgesel anlaşması

NYT ayrıca, X, ABC News, Meta, YouTube, Paramount gibi büyük teknoloji ve medya şirketlerinin Trump'a ikinci başkanlık döneminde 90,5 milyon dolar tazminat ödediğini belirterek bu ödemelerin hiçbirinin hukuki olarak zorunlu olmadığını savundu.

Katar'ın Trump'a başkanlık döneminde kullanması için 400 milyon dolarlık bir jet verdiği, Amazon'un ise Melania Trump hakkında çekilecek belgesel için 28 milyon dolar ödediği hatırlatıldı.

En büyük gelir kalemi kripto paralar

NYT'nin aktardığına göre Trump ailesi, çeşitli kripto para girişimlerinden de en az 867 milyon dolar gelir elde etti. Kripto satışlarının Trump'ın bugüne kadarki en büyük gelir kaynağı olduğu ve kazançların büyük bölümünün kamuoyuna yansımadığı ifade edilirken, gerçek kazancın daha yüksek olabileceği belirtildi.

Trump servet artışını açıkça kutluyor

Gazete Trump'ı geçmiş başkanlarla karşılaştırarak, kamu hizmetinden kişisel kazanç elde etme görüntüsünden kaçınan liderlerin aksine Trump'ın servet artışını açıkça kutladığını savundu. Örnek olarak, görevden ayrıldığında neredeyse hiç malvarlığı olmayan eski Başkan Harry Truman hatırlatıldı.

NYT yazısını, "Yolsuzluk kültürü yalnızca kamu yararından sapma değil, devletin demokratik meşruiyetinin aşınmasıdır” ifadeleriyle sonlandırarak, Trump'ın kişisel çıkarları doğrultusunda devlet kurumlarını zayıflatmasının ABD'yi tehlikeli bir döngüye sürükleyebileceği uyarısında

bulundu.