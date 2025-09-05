Trump, Beyaz Saray'da teknoloji devlerini ağırladı! Elon Musk neden katılmadı?

ABD Başkanı Donald Trump, perşembe günü Beyaz Saray'da teknoloji dünyasının önde gelen isimlerini bir akşam yemeğinde ağırladı. Aralarında Meta CEO'su Mark Zuckerberg ve Microsoft'un kurucusu Bill Gates'in de bulunduğu zirve, federal hükümetin yapay zeka konusundaki düzenleme yaklaşımının tartışıldığı bir döneme denk geldi.

Meta'dan 600 milyar dolarlık yatırım sözü

Yemekte Trump'ın hemen yanında oturan Zuckerberg, Meta'nın ABD veri merkezlerine ve altyapısına 2028'e kadar en az 600 milyar dolarlık devasa bir yatırım yapma sözünü yineledi. First Lady Melania Trump'ın yanında yer alan Gates ise, büyük yatırımları ve gelişmiş üretimi teşvik eden bir ortam yaratmasından dolayı Trump'a teşekkürlerini iletti.

Gecenin bir diğer önemli konuğu olan OpenAI CEO'su Sam Altman da Trump'ın liderliğine övgüler yağdırdı. Altman, Trump'ın liderliğini 'canlandırıcı' olarak nitelendirerek, ABD'yi küresel inovasyonun lideri olarak konumlandırdığı için takdir ettiğini belirtti.

Elon Musk'tan 'yoğunum' açıklaması

Etkinliğe katılamayan bir önemli isim ise Elon Musk oldu. Program çakışmaları nedeniyle yemeğe katılamadığı belirtilen Musk'ı, şirketi adına bir temsilci temsil etti.

Yemek sırasında yaşanan ilginç bir an ise, bir muhabirin Zuckerberg'e İngiltere'deki çevrimiçi ifade özgürlüğü hakkında soru sormasıyla yaşandı. Bu soru üzerine Trump, Zuckerberg'in "siyasi kariyeri" hakkında şaka yaptı. Muhabirler ayrılırken, Zuckerberg'in hazırlıksız yakalandığı için Trump'tan özür dilediği samimi bir an kameralara yansıdı.