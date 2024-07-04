Trump: Biden 'yaşlı ve perişan', Harris ise 'zavallı'

ABD'de kasımda yapılacak başkanlık seçimlerinde aday olan Donald Trump, canlı yayın tartışmasındaki performansını eleştirdiği, 'yaşlı ve perişan' olarak nitelendirdiği rakibi Başkan Joe Biden'ın 'yarıştan çekileceğini' öne sürdü ve "Biden yarışı bırakıyor, bu da geriye Kamala'nın kaldığı anlamına geliyor" dedi.

Biden'ın seçimlerden çekilmesi ve yerini yardımcısı Kamala Harris'in alması ihtimalini de değerlendiren Trump, Harris'in daha iyi bir aday olacağını savunmasına rağmen 'zavallı' olduğunu söyledi. Trump'un bu açıklamaları, golf sahasında yanındaki kişiyle yaptığı konuşmanın sosyal medyada yayılmasıyla ortaya çıktı.

Biden'ın yaşı kaygı yaratıyor

ABD Başkanı Biden, Trump ile yaptığı canlı yayın tartışmasında, ikinci dönem adaylığında yaşı konusunda duyulan kaygıları giderecek performans sergileyememiş, program sonrası yoğun eleştirilere maruz kalmıştı. Canlı yayın tartışmasının ardından Demokrat Parti yetkilileri ve destekçileri, Demokrat Biden'ın başkanlık yarışından çekilmesi gerektiğini düşünmeye başladı. Parti içinde Harris'in, Biden'a kıyasla daha güçlü bir aday olabileceği ihtimali tartışılıyor.

Demokrat Lloyd Doggett, Biden'a yarıştan çekilme çağrısında bulunan ilk Temsilciler Meclisi Üyesi olmuştu. Daha önceki seçimde Biden'ı destekleyen Demokrat Temsilciler Meclisi Üyesi James Clyburn ise Biden'ın seçimden çekilmesi halinde Harris'i destekleyeceğini söylemişti.