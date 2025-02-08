Trump, Biden’ı ‘kovdu’: Tüm güvenlik yetkilerini aldı

ABD Başkanı Donald Trump, eski Başkan Joe Biden’ın tüm güvenlik izinlerini iptal ettiğini açıkladı. Trump, Biden’ın artık gizli bilgilere erişmesine gerek olmadığını ve hafızasının yetersiz olduğunu savundu.

Trump, kendi sosyal medya platformu Truth Social üzerinden yaptığı açıklamada, “Joe Biden’ın gizli bilgilere erişiminin devam etmesine artık gerek yok. Bu nedenle güvenlik izinlerini derhal iptal ediyor ve günlük istihbarat brifinglerini durduruyoruz” ifadelerini kullandı.

Açıklamasında, Biden hakkında hazırlanan özel savcılık raporuna da atıfta bulunan Trump, “Biden zayıf hafızadan muzdaripti, onun iyi hali bile hassas bilgiler söz konusu olduğunda güvenilmez. Joe, kovuldun!” sözleriyle dikkat çekti.

Trump ayrıca, 2021’de başkanlığı Biden’a devrettikten sonra kendi güvenlik izinlerinin iptal edildiğini hatırlatarak, “Aynı şeyi şimdi ben yapıyorum” dedi.

Biden yönetiminden ise henüz resmi bir açıklama yapılmazken, bu karar ABD siyasetinde yeni bir gerilim dalgası yarattı. Trump’ın bu hamlesinin, 2024 seçimleri öncesinde iki lider arasındaki siyasi çekişmeyi daha da alevlendireceği yorumları yapılıyor.