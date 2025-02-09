Trump Biden'ın kağıt pipet kararını hedef aldı! "Plastiğe geri dönüyoruz"

ABD Başkanı Donald Trump, Paris İklim Anlaşması'ndan çekilme kararının ardından bu kez kağıt pipetleri hedef aldı. Truth Social hesabından yaptığı açıklamada, çevre dostu pipetler hakkında sert eleştirilerde bulunan Trump, "Sahtekar (eski Başkan) Joe'nun 'Plastik pipete hayır, yalnızca kağıt!' kararı artık öldü. Artık içeceğinizi, ağzınızda iğrenç şekilde eriyen kağıt pipet olmadan keyifle içebilirsiniz" ifadelerini kullandı.

Başkan Trump, ayrıca "Plastiğe geri dönüyoruz" paylaşımıyla Biden yönetiminin kağıt pipetlere yönelik kararını geçersiz kılacak başkanlık kararnamesi imzalayacağını duyurdu.

Trump'tan dikkat çeken adımlar

Trump, daha önce de ABD'yi 2015 yılında kabul edilen Paris İklim Anlaşması'ndan çekme kararıyla çevre politikalarında dikkat çekici adımlar atmıştı. Ancak Joe Biden'ın göreve gelmesiyle ABD, başkanlık kararnamesiyle anlaşmaya yeniden taraf olmuştu.

Birleşmiş Milletler (BM) Sözcüsü Stephane Dujarric ise ABD'nin Paris İklim Anlaşması'ndan çekilme kararını resmi olarak BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e ilettiğini daha önce doğrulamıştı.