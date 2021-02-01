Trump bir daha asla aday olamayabilir

Hilal SARI

ABD’de 6 Ocak’taki olaylara neden olduğu gerekçesiyle ikinci kez yargılanacak olan Donald Trump’ın davası 8 Şubat’ta başlıyor. Bazı senatörlerin yargılamadan beraat kararı çıksa bile Anayasa’nın 14. Maddesi aracılığıyla Trump’ın gelecekte bir daha asla aday olamamasını sağlamaya çalışacağı belirtiliyor.

ABD’deki İç Savaş sonrası 14. Maddeye eklenen 3. Bölümde hükümete karşı isyanlara katılan hükümet yetkilileriyle ilişkili.

Başkan Joe Biden ise 1,9 trilyon dolarlık COVID-19 paketi konusunda cumhuriyetçileri ikna etmeye çalışıyor. Biden paketi 600 milyar dolara düşürmek isteyen 10 Cumhuriyetçi Senatörü konuyu görüşmek üzere Beyaz Saray’a davet etti.

Wall Street isyanı Biden’ın etik vaatlerini test edebilir

Ayrıca son olarak gümüş fiyatlarını da yüzde 10’un üzerinde artırarak 30 doların üzerine çıkaran küçük yatırımcı dalgası, Reuters’da yer alan bir analize göre Biden hükümetinin etik vaatlerini de test edecek.

ABD’nin yeni Hazine Bakanı Janet Yellen’ın da olayların içine çekilebileceği belirtilen analizde Yellen’ın Finansal İstikrar Denetim Konseyi’nin (FSOC) de başında olduğu ve finansal sistemin sağlığından sorumlu olduğu belirtiliyor. Hedge fon Citadel’in GameStop rallisinde ağır kayıplara uğrayan Melvin Capital’e 2,75 milyar dolar daha destek vermesi, aynı zamanda küçük yatırımcıların kullandığı yatırım platformu Robinhood’a yapılan işlemleri önceden alabilme hakkı için de para ödüyor olması, finansal sistem içinde çelişkili bir durum olarak görülüyor.

Yellen’ın geçen son baharda Citadel’den 700 bin dolar konuşma ücreti alması da Biden hükümetinin etik testine konu olabilecek bir detay olarak öne çıkıyor.