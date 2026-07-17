Trump Boeing'i açıklamıştı: Air China tercihini Airbus'tan yana kullandı

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Air China'nın Şanghay Borsası'na yaptığı açıklamaya göre şirket, 15 adet A350-900 geniş gövdeli uçak satın alacak. Shenzhen Airlines ise 40 adet A320neo ailesi dar gövdeli uçak sipariş edecek. Siparişlerin toplam liste fiyatı 12,4 milyar dolar olarak hesaplanırken, Airbus'ın uyguladığı ticari indirimler nedeniyle nihai satış bedelinin daha düşük olacağı belirtildi.

Yeni uçakların 2029-2032 yılları arasında teslim edilmesi planlanırken, finansmanın öz kaynaklar, banka kredileri ve diğer finansman yöntemleriyle karşılanacağı ifade edildi.

Trump Boeing anlaşmasını duyurmuştu

ABD Başkanı Donald Trump, mayıs ayında Çin'in Boeing'den 200 yolcu uçağı satın almayı kabul ettiğini açıklamıştı. Trump, sipariş hacminin ilerleyen dönemde 750 uçağa kadar çıkabileceğini belirtirken, uçaklarda GE Aerospace motorlarının kullanılacağını söylemişti.

Ancak açıklanan 200 uçaklık anlaşma, piyasalarda beklenen büyüklüğün altında kaldığı gerekçesiyle eleştirilmişti.

Yeni sipariş Airbus'a gitti

Air China ve Shenzhen Airlines'ın açıkladığı son siparişte ise tercih Airbus'tan yana oldu. Anlaşma kapsamında Air China 15 adet A350-900, Shenzhen Airlines ise 40 adet A320neo ailesi uçak satın alacak.

Şirket, yeni nesil yakıt verimli uçakların filoyu modernize edeceğini, operasyonel verimliliği artıracağını ve maliyetleri düşüreceğini bildirdi.