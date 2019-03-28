Trump: Bu Obama'ya yapılsaydı 100 kişi hapiste olurdu

28 Mart 2019

Amerikan Fox News kanalında yayınlanan bir programa katılan ABD Başkanı Donald Trump, Rusya soruşturmasıyla ilgili açıklamalar yaptı.

Soruşturmanın kendisini ve hükümetini hedef alan bir "cadı avı" olduğunu belirten Trump, tüm incelemelerin sonucunda kendi aleyhine hiçbir sonuç çıkmamasının haklılığını gösterdiğini söyledi ve ekledi: "Bu soruşturma hükümetimizi ve ülkemizi devirmeye teşebbüstü, yasa dışı bir devirme girişimiydi."

Trump, "Eğer bunu Cumhuriyetçi Parti, Demokrat Partiye yapmış olsaydı, eğer bunu Başkan Obama'ya yapmış olsaydık şu an hapiste 100 kişi olurdu; bu vatan hainliği sayılırdı ve hayatlarının geri kalanını hapiste geçirirlerdi" ifadelerini kullandı.

Seçilmiş bir ABD Başkanına bu şekilde muamele edilmemesi gerektiğini ifade eden Trump, "Bundan 50 yıl, 100 yıl sonra bile eğer biri aynı şeyi denerse en ağır cezayı alacaklarını bilmeliler" yorumunu yaptı.

Mueller soruşturmasında "en masum kişinin kendisi olduğunu" savunan Trump, "Milyonlarca sayfa belge incelediler ve hiçbir şey bulamadılar. Rusya'nın 2016 seçimlerine etkisi zaten sıfırdı" dedi.

Kasım 2016'da yapılan başkanlık seçimlerinde Trump'ın kampanya ekibi ile Ruslar arasında gizli iş birliği olduğu iddiaları üzerine 2017'de Özel Yetkili Savcı Mueller'in başlattığı soruşturma geçen cuma tamamlanmış ve Trump veya seçim kampanyasında görevli herhangi bir kişinin Rusya ile iş birliği yaptığının tespit edilmediği sonucuna varılmıştı.

Kaynak: AA