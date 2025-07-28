Trump, bu sefer Beyonce'ye yüklendi: 'Yargılansın' çağrısı!

ABD Başkanı Donald Trump, geçen sene yapılan başkanlık seçimlerinde Demokrat Parti'den para aldığı iddiasıyla Beyonce'nim yargılanması çağrısında bulundu.

Trump, Demokrat Parti'nin Beyonce ve Oprah gibi bazı ünlü isimlere yasa dışı şekilde milyonlarca dolar ödediğini öne sürdü.

Beyonce'ye 11 milyon dolar ödendiğini iddia etti

Konuyla ilgili sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşım yapan Başkan Trump, Demokratların seçim kampanyası sürecinde destek almak amacıyla şarkıcı Beyonce'ye 11 milyon dolar ve televizyon yıldızı Oprah Winfrey'e ise 3 milyon dolar ödediğini iddia etti.

Ünlü isimlerin somut hiçbir katkı sunmadan milyonlarca dolarlık ödeme aldığını öne süren Trump, "Bu ödemeler, kitap ve kayıtlarda usulsüz biçimde gösterildi. Destek karşılığı ödeme yapılması tamamen yasa dışıdır. Bu durumun üzeri örtülemez." ifadelerini kullandı.

Trump, seçimlerdeki rakibi Demokrat Kamala Harris'i de hedef alarak, "Kamala ve destek ödemesi alan herkes yasayı çiğnedi. Hepsi yargılanmalı." değerlendirmesinde bulundu.

ABD'de 5 Kasım 2024'teki başkanlık seçimlerinde Demokratların adayı Kamala Harris'in kampanyasında, Bruce Springsteen ve Stevie Wonder gibi sanatçılar sahne almıştı. Ayrıca Oprah Winfrey ve Beyonce gibi isimler de kampanyaya katılarak Harris'e desteklerini ifade etmişti.