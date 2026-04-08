Trump, "büyük gün" diyerek duyurdu: İran altın çağını yaşayabilir

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile yaşanan gerilimde yeni bir aşamaya geçildiğini açıkladı. Trump, Hürmüz Boğazı’nın tamamen açılması şartıyla tarafların 2 haftalık karşılıklı ateşkes konusunda mutabakata vardığını duyurdu.

“Dünya barışı için büyük gün”

Trump, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda süreci “dünya barışı için büyük bir gün” olarak nitelendirdi. Açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Dünya Barışı için büyük bir gün! İran bunun olmasını istiyor, artık yeter dediler! Aynı şekilde, herkes de öyle! Amerika Birleşik Devletleri, Hürmüz Boğazı'ndaki trafik yoğunluğuna yardımcı olacak. Çok sayıda olumlu gelişme olacak! Büyük paralar kazanılacak.”

Yeniden yapılanma vurgusu

Trump, ateşkesin yalnızca güvenlik değil ekonomik sonuçlar da doğuracağını belirterek, İran’ın yeniden yapılanma sürecine başlayabileceğini ifade etti. ABD’nin bölgede aktif rol üstleneceğini dile getiren Trump, “Her türlü malzemeyle dolup taşacağız ve her şeyin yolunda gittiğinden emin olmak için orada bekleyeceğiz” dedi.

"Orta Doğu’nun altın çağı olabilir"

ABD Başkanı, sürecin başarılı olması halinde bölge için yeni bir dönemin başlayabileceğini savundu. Trump, “Tıpkı ABD’de yaşadığımız gibi, bu Orta Doğu’nun altın çağı olabilir” ifadelerini kullandı.