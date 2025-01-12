Trump, buzullarla kaplı Grönland'ı neden istiyor?

Trump, yüzde 80'i buzlarla kaplı bir ada olan Grönlandı son zamanlarda dilinden düşürmüyor. Trump'ın Danimarka'ya bağlı olan Grönland'a olan ilgisi ise geçmişe dayanıyor.

CNBC-'nin haberine göre, Trump, 2019 yılında Grönland'ın ABD topraklarına katılmasının strateijik ve ilginç olacağını ifade ederken, bundan büyük bir gayrimenkul anlaşması olarak bahsediyordu. Ada için her yıl 700 milyon dolar harcandığını hatırlatan Trump, bunun Danimarka'ya zarar verdiğini savunuyordu.

Geçtiğimiz ay konuyu tekrar açan ve sosyal medya hesabından 'ulusal güvenlik ve bağımsızlık' için Grönland'ın Amerika'ya katılması gerektiğini söyleyen Trump'a, Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen 'absürt' diyerek cevap verdi.

Trump Jr.'dan Grönland'a özel ziyaret

Trump ise Frederiksen'in bu cevabını çirkin ve uygunsuz buldu. Bu gelişmelerin ardından Trump'ın büyük oğlu, Trump Jr. adaya özel bir ziyarette bulundu. Peki 57.500 kişilik nüfusa sahip Grönland'ı bu kadar özel yapan ne?

Grönland'ı bu kadar özel yapan ne?

Daha önce Norveç'te bulunan ada 1814'te Danimarka'ya katıldı. İç işlerinde özerk olan ada, savunma ve dış politikada halen Danimarka'ya bağlı.

Yüz ölçümü açısından dünyanın en büyük adası olan ve buzullardan oluşan Grönland, küresel ısınma nedeniyle küçülme riskiyle karşı karşıya.

Ada ayrıca ABD'nin dünyanın en kuzeyindeki askeri tesisi Pituffik Uzay Üssü'ne de ev sahipliği yapıyor. Bu üs ise Rusya'nın Kuzey Kutbu'ndan başlatağı olası bir saldırıya erken uyarı amacıyla kurulmuştu.

Çin ve Rusya'nın yeni hedefi 'Kuzey Atlantik rotası'

Öte yandan Kuzey Kutup Dairesi'ndeki buzulların erimesiyle yeni nakliye güzergahlarının ortaya çıkamasının ardından Çin ve Rusya'nın ilgisini çeken Kuzey Atlantik rotası, Grönland'ın jeopolitik önemini artırıyor.

Çok sayıda keşfedilmemiş maden

Buzullarla kaplı adanın yeraltı kaynaklarına ilişkin net bir bilgi olmasa da kömür, çinko, bakır, demir, elmas ve petrol gibi pek çok sayıda keşfedilmemiş madene ev sahipliği yaptığı düşünülüyor.