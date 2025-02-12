Trump çağrısını yineledi! 'Faiz oranları düşürülmeli'

ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social platformunda yaptığı paylaşımda faiz oranlarının düşürülmesi gerektiğini ve bunun, yaklaşan tarifelerle uyumlu bir adım olacağını ifade etti. Trump açıklamasında, "Faiz oranları düşürülmeli, bu da yaklaşan tarifelerle el ele gidecek bir şey" ifadelerini kullandı.

Daha önce de bu söylemde bulunmuştu

Trump, ocak ayında video konferans ile katıldığı İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu'nun (WEF) 55. Yıllık Toplantıları'nda da faiz oranlarının düşürülmesi çağrısında bulunmuştu.

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent ise bir röportajında, Trump yönetiminin ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimi yapıp yapmamasına değil, 10 yıllık tahvil faizinin düşmesine yönelik politika hamlelerine odaklandığını vurgulayarak, Trump'ın politikalarıyla bunun doğal olarak düşeceğini düşündüğünü belirtmişti.