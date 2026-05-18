Trump 'ciddi müzakereler yürütülüyor' dedi ve ekledi: İran'a yarınki saldırıyı erteledim

ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social hesabından yaptığı açıklamada, Katar Emiri Tamim bin Hamad Al Thani, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ve Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Muhammed bin Zayed Al Nahyan’ın talebi üzerine İran’a yönelik planlanan askeri saldırının ertelendiğini duyurdu.

Trump, söz konusu liderlerin, İran ile “ciddi müzakerelerin” sürdüğünü ve anlaşmaya varılabileceğini ifade ettiklerini belirterek, bu çağrıya duyduğu saygı nedeniyle saldırı kararını askıya aldığını kaydetti.

Açıklamasında, olası anlaşmanın İran’ın nükleer silaha sahip olmamasını içereceğini vurgulayan Trump, “İran için nükleer silah yok” ifadesini kullandı.

Trump ayrıca, Savunma Bakanı Pete Hegseth’e, Genelkurmay Başkanı General Daniel Caine’e ve ABD ordusuna, yarın planlanan saldırının gerçekleştirilmeyeceği talimatını verdiğini belirtti.

Ancak Trump, “kabul edilebilir bir anlaşmaya varılamaması halinde” İran’a yönelik büyük ölçekli bir askeri operasyonun her an başlatılabilecek şekilde hazır tutulmasını da istediğini açıkladı.