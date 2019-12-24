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Trump: Çin ile anlaşma tamam

ABD Başkanı Donald Trump, Çin ile ticaret anlaşmasının tamamlandığını açıkladı.

Trump: Çin ile anlaşma tamam
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ABD Başkanı Donald Trump, Çin ile anlaşmanın tamamlandığını belirterek bürokrasinin beklendiğini bildirdi.

Trump, “Bir imza töreni yapılacak. İmza törenini Çin Devlet Başkanı Şi ile gerçekleştireceğiz” dedi.

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