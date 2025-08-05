Trump: Çin ile anlaşmaya çok yakınız

Trump, CNBC televizyonuna verdiği röportajda, ekonomi gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Çin ile sürdürülen ticaret görüşmelerinde son durumun sorulması üzerine Trump, "Bir anlaşmaya çok yaklaşıyoruz. Çin'le çok iyi anlaşıyoruz." dedi.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in görüşme talep ettiğini belirten Trump, anlaşma yapmaları halinde yıl sonundan önce görüşme yapabileceğini ifade etti.

Trump, "İyi bir anlaşma yapacağımızı düşünüyorum. Zorunlu değil ama iyi bir anlaşma yapacağımızı düşünüyorum." dedi.