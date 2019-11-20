Trump: Çin ile bir ticaret anlaşması olmazsa tarifeler daha da artırılır

20 Kasım 2019

Beyaz Saray'da yapılan kabine toplantısına katılan üst düzey bir yetkilinin verdiği bilgiye göre Başkan Trump, "Çin ile iyi bir ilişkimiz ve bu ilişki ilerlişyor. Ancak Çin'in benim beğendiğim bir anlaşma yapması gerekli. Eğer Çin ile bir anlaşma yapamazsak, tarifeleri daha yukarı çıkarırım" diye konuştu.



Çin ile ABD arasında "birinci faz" ticaret anlaşması için müzakereler, ABD'nin ticaret anlaşması ile birlikte ithalatın bir kısmı için tarifeleri geri çekip çekleyeceği konusunda tıkanmış durumda. Bunun yanı sıra Çin'in ABD'den alacağı tarım ürün miktarı konusunda da henüz anlaşma sağlanabilmiş değil.