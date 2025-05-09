Trump: Çin’e yüzde 80 gümrük vergisi gündemde

Trump, Çin’e yüzde 80’e varan gümrük vergisi uygulanabileceğini açıkladı. ABD yönetimi ise mevcut tarifeleri düşürme seçeneğini tartışıyor.

Trump’ın açıklaması, ABD ile Çin arasında yeniden şekillenmekte olan ticaret dengelerine işaret ederken, uygulanabilecek yeni tarife oranlarının küresel ticareti doğrudan etkileyebileceği yorumları yapılıyor.

Çin'in ABD’ye ihracatında sert düşüş

Çin Gümrük İdaresi’nin yayımladığı son verilere göre, Çin’in ABD’ye ihracatı nisan ayında bir önceki yıla göre yüzde 21 oranında geriledi. Düşüş, Çin ekonomisinin zayıf iç talep, emlak sektörü krizi ve düşük enflasyon gibi yapısal zorluklarla karşı karşıya olduğu bir döneme denk geldi.

Ancak Çin, ABD pazarındaki kayıplarını Güneydoğu Asya, Avrupa Birliği, Latin Amerika ve Afrika pazarlarında telafi etmeye çalışıyor. Verilere göre, Güneydoğu Asya’ya ihracat yüzde 21, Avrupa Birliği’ne yüzde 8,3, Latin Amerika’ya yüzde 17 ve Afrika’ya yüzde 25 oranında arttı.

ABD yeni vergi düzeylerini değerlendiriyor

New York Post’un haberine göre, ABD yönetimi, Çin ürünlerine uygulanan mevcut yüzde 145 düzeyindeki tarifeleri yüzde 50–54 aralığına çekmeyi değerlendiriyor. Ayrıca Güney Asya ülkelerine uygulanan vergilerin de yüzde 25 seviyesine indirilebileceği iddia ediliyor. Bu önerilerin, önümüzdeki hafta yapılacak görüşmelerde gündeme gelmesi bekleniyor.

Çin'den kritik Mineral hamlesi

Görüşmeler öncesinde Çin, nadir minerallerin ihracatına yönelik yeni denetim tedbirleri aldığını duyurdu. Shenzhen'de yapılan toplantının ardından yayımlanan resmi açıklamada, stratejik mineraller üzerindeki kontrol mekanizmalarının sıkılaştırılacağı belirtildi.

Bu gelişme, özellikle Cumartesi günü yapılacak ticaret zirvesinde nadir toprak elementleri ve yapay zeka teknolojilerinde kullanılan minerallerin gündeme geleceğine işaret ediyor. Hatırlanacağı üzere Pekin, Aralık 2024’te ABD’nin yapay zeka çipi ihracat kısıtlamalarına yanıt olarak galyum, germanyum ve antimon gibi hammaddelerin ihracatını yasaklamıştı.