Trump: COVID-19 aşı dağıtımı gelecek hafta başlayabilir

ABD Başkanı Donald Trump, yeni tip koronavirüs (COVID-19) aşılarının dağıtımına gelecek hafta veya ondan sonraki hafta başlanabileceğini ifade etti.

Trump, dün Şükran Günü tatilinde yurt dışındaki ABD askeri birliklerine yaptığı görüntülü konuşmada, aşının öncelikle ön saflardaki çalışanlara, sağlık personellerine ve yaşlı vatandaşlara gönderileceğini açıkladı.