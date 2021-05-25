Trump, COVID-19 için 'haklıyım, Çin virüsü' dedi

Amerikan Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin virüsün kaynağıyla ilgili haberinden sonra, Donald Trump bir yazılı açıklama yaparak "Şimdi herkes, Covid-19'un kaynağının Vuhan olduğunu erkenden dile getirdiğim zaman haklı olduğum noktasına geliyor." ifadesini kullandı.

COVID-19 için bir kez daha "Çin virüsü" ifadesini kullanan Trump, o gün suçlandığını ama aslında bu konuda aklandığını savundu. "En başından itibaren benim için her şey açıktı ama her zamanki gibi çok fazla eleştirildim. Şimdi herkes diyor ki, 'O haklıydı.' Teşekkürler." ifadelerini kullanan Trump, bir kez daha virüsün kaynağı konusunda Çin'i suçladı.

Amerikan Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin ABD istihbaratının bir raporuna dayandırdığı özel haberi, COVID-19 salgınının ilk kaynağının Vuhan'daki laboratuvar olabileceğine ilişkin tartışmaları yeniden gündeme getirmişti.