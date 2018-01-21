Trump: Demokratlar ordumuzu rehin aldı

21 Ocak 2018

ABD'de federal hükümetin bütçe krizi nedeniyle kısmen kapanmasının ikinci gününe girildi.

ABD Kongresi'nin, son geçici bütçenin süresinin cuma gecesi dolmasına karşın yeni bir bütçeyi onaylayamaması sonucu, Başkan Donald Trump’ın ilk yıl dönümünde kısmen “kapanan” federal hükümetin, en az pazartesiye kadar kapalı kalacağı öngörülüyor.

Yeni geçici bütçe için müzakereleri sürdüren Cumhuriyetçiler ve Demokratların son 24 saatte kayda değer ilerleme sağlayamadığı ifade edildi.

Milyonlarca kamu çalışanının ücret almadan çalışmasına ya da zorunlu izne çıkarılmasına neden olan krizin, tarafların birbirini suçlama yarışına girmesinden ötürü uzamasından endişe ediliyor.

2 milyonu aşkın asker, maaş alamıyor

Hükümetin kısmen kapanması nedeniyle Florida'daki tatil tesislerinde düzenlenecek etkinliğe katılmaktan vazgeçen Trump, krizden Demokratları sorumlu tuttu.

Trump, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, “Demokratlar kontrolsüz yasa dışı göçmenlik arzusu uğruna ordumuzu rehin aldılar. Buna izin veremeyiz” ifadelerini kullandı.

Donald Trump bu paylaşımıyla, ABD ordusunda görev yapan 2 milyonu aşkın askerin kapanma süresince görevlerini sürdürmelerine rağmen maaşlarını yeni bütçe onaylanana kadar alamayacak olmalarına işaret etti.

Cumhuriyetçi Kongre liderleri de dördüncü geçici bütçenin Senatodan geçmesini engelleyen Demokratları eleştirdi.

Senato Çoğunluk Lideri Mitch McConnell, Azınlık Lideri Chuck Schumer’ı hedef alarak “Amerikalılar, Senato Azınlık Liderinin neden yasa dışı göçmenlikte kendi isteği olana kadar tüm federal hükümetin kapanması gerektiğini düşündüğünü anlayamıyor” dedi.

"Beyaz Saray'la müzakere etmek imkansıza yakın"

Trump’ın ve Cumhuriyetçilerin hedefindeki Schumer ise Amerikan halkının Demokratların yanında olduğunu savunarak Beyaz Saray’la müzakere etmenin Trump’ın sürekli fikir değiştirmesinden ötürü imkansıza yakın olduğunu söyledi.

Schumer liderliğindeki Demokrat senatörler, cuma gecesi, bir gün önce ABD Temsilciler Meclisinde onaylanan son geçici bütçe tasarısına muhalefet ederek Senatodan geçmesine engel olmuşlardı.

Demokratların bütçe tasarısına şiddetle karşı çıkmasında, aileleri tarafından ülkeye çocuk yaşta kaçak olarak getirilen 800 bin civarında genç göçmeni koruyan DACA isimli programa yönelik anlaşmazlık önemli rol oynamıştı.

Federal mali yılın 1 Ekim'de başlayıp 30 Eylül'de sona erdiği ABD'de her yıl yaşanan bütçe krizleri, hükümetin en son 2013'te olmak üzere defalarca kapanmasına yol açmıştı.

ABD hükümeti resmi olarak kapandı

Kaynak: AA