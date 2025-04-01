Trump doğruladı! İlk yurtdışı ziyaretini Suudi Arabistan'a yapacak

ABD Başkanı Donald Trump, ikinci dönemindeki ilk yurtdışı ziyaretinin Suudi Arabistan’a olacağını doğruladı. Ziyaretin Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri’ni de kapsayabileceğini söyledi. “Gelecek ay olabilir, belki biraz sonra. Ayrıca Katar'a ve muhtemelen birkaç ülkeye daha gideceğiz. BAE de çok önemli. Bu yüzden muhtemelen BAE ve Katar'a da uğrayacağız” dedi.

"Orta Doğu ile çok iyi bir ilişkim var"

Suudi Arabistan’a öncelik verilmesine dair ise, "Orta Doğu ile çok iyi bir ilişkim var" açıklamasını yaptı. Trump, Suudi Arabistan’ın Amerikan şirketlerine yaklaşık 1 trilyon dolarlık yatırım yapmayı taahhüt ettiğini ifade ederek, “Bu da benim için iş fırsatları demek” dedi.

ABD medyasında yer alan haberlere göre, Trump’ın yurtdışı turuna Mayıs ayı ortasında başlaması bekleniyor.