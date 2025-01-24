Trump, doğumla vatandaşlık hakkını kaldırmıştı... Bölge yargıcı kararı 'anayasaya aykırı' buldu

ABD'de ikinci kez Başkanlık koltuğuna geçen Donald Trump, 20 Ocak'taki yemin töreninin ardından göçmen karşıtı politikalar kapsamında bir dizi kararnameye imza atmıştı. Bu kararlardan biri de ABD'de 157 yıldır uygulamada olan doğumla vatandaşlık hakkıydı. Kararnameye karşı 18 Demokrat eyalet savcısı dava açmıştı.

Trump, ABD Anayasası'ndaki “ABD sınırları içinde doğan her kişi ABD vatandaşıdır” hükmüne rağmen doğumla vatandaşlık hakkını kaldırmıştı. İtirazlara rağmen haklı gerekçeleri olduğunu savunan Trump'a, bölge yargıcından ilk müdahale geldi.

'Anayasaya aykırı'

ABD Bölge Yargıcı John Coughenour, Trump'ın, göçmen ailelerin ABD'de doğmuş çocuklarına vatandaşlık verilmesi uygulamasını durduran 14. Anayasa Değişikliği'nin anayasaya "açıkça aykırı" olduğunu belirtti. 40 yıldan uzun bir süredir yargıçlık yapan Coughenour, "Sunulan davanın burada olduğu kadar açık olduğu başka bir dava hatırlamıyorum. Bu açıkça anayasaya aykırı bir emirdir" dedi.

Muhalifler 'jus soli'ye karşı

ABD Anayasası'na göre, anne babanın vatandaşlığına bakılmaksızın ABD sınırları içinde doğan tüm çocuklar 'jus soli' denilen 'doğum hakkı vatandaşlığı' ile ABD vatandaşı oluyordu. Anayasa'nın 9 Temmuz 1868'de kabul edilen 14. değişikliği ile de 'doğumla vatandaşlık hakkı' garanti edilmişti.

Kölelik dönemlerinden kalma bir alışkanlığı sonlandırmak ve ülkedeki Afrikalı Amerikalılara vatandaşlık verilmesini sağlamak için yapılan düzenleme, yıllar sonra göçmen karşıtı politikalar nedeniyle tartışmaya açılmıştı. Muhalifler ABD topraklarında doğan kayıtsız göçmenlerin çocuklarına yönelik vatandaşlık hakkının sonlandırılması gerektiğini savunuyordu.