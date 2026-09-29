Trump düğmeye bastı: 1 milyar dolarlık yasak yürürlüğe girdi

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ABD ile Kanada arasındaki ticaret geriliminde yeni bir dönem başladı. Washington yönetiminin Kanada'dan gelen bazı ürünlere yönelik aldığı ithalat yasağı 29 Eylül itibarıyla yürürlüğe girdi. Yaklaşık 1 milyar dolarlık ticareti kapsayan karar; bazı alkollü içecekler, süt ürünleri ve motorlu taşıtları hedef alıyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın 8 Eylül'de imzaladığı düzenlemeler kapsamında belirli Kanada ürünlerinin ABD pazarına girişi tamamen yasaklandı. İki ülke arasındaki yıllık yaklaşık 880 milyar dolarlık ticaret hacmi dikkate alındığında kararın ekonomik etkisinin sınırlı kalması beklenirken, uygulama iki ülke arasındaki ticaret anlaşmazlığının yeni aşaması olarak değerlendiriliyor.

Alkollü içecekler, süt ürünleri ve motosikletler listede

Yasak kapsamına Kanada'dan ithal edilen belirli alkollü içeceklerin yanı sıra peynir altı suyu gibi bazı süt ürünleri ve motosikletler giriyor. Beyaz Saray, kararın Kanada'nın ABD ticaretine yönelik uygulamalarına karşı alındığını açıkladı.

ABD Ticaret Temsilcisi Jamieson Greer de Washington'ın kararını savunarak atılan adımların "Kanada'nın kritik Amerikan ihracatına yönelik ayrımcı muamelesinin doğal bir sonucu" olduğunu söyledi.

Karşılıklı tarifeler gerilimi artırdı

İki ülke arasındaki ticaret anlaşmazlığı yaz aylarında karşılıklı tarifelerle büyüdü. ABD yönetimi, Kanada'nın Amerikan ürünlerine yönelik ayrımcı uygulamalarda bulunduğunu öne sürerek temmuz ayında belirli Kanada mallarına yüzde 50 gümrük vergisi uygulanacağını açıklamıştı.

Kanada yönetimi de Washington'ın adımlarına karşı bazı ABD ürünlerine yüzde 15, yüzde 25 ve yüzde 50 oranlarında gümrük vergileri getirme kararı aldı. Karşılıklı önlemlerin ardından Washington, tarifelerin ötesine geçerek belirli Kanada ürünlerinin ülkeye girişini tamamen yasakladı. ABD yönetimi son kararın Kanada'nın misillemelerine karşı alındığını belirtiyor.