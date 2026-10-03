Trump düğmeye bastı: 20 milyondan fazla kişiye ödeme yapılacak

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ABD Başkanı Donald Trump, 20 milyondan fazla Medicare yararlanıcısına tek seferlik 90 dolar ödeme yapılacağını açıkladı. Ödemeyle, sağlık sigortası kapsamında vatandaşların ödediği aylık primlerin oluşturduğu mali yükün azaltılması amaçlanıyor.

Reuters'ın aktardığına göre Trump, cuma günü yaptığı açıklamada ödemeler için gerekli kaynağın Medicare İyileştirme Fonu'ndan karşılanacağını belirtti. Trump, söz konusu fona Kongre tarafından Medicare'in hizmet başına ödeme sisteminin geliştirilmesi amacıyla 2 milyar dolar aktarıldığını söyledi.

Ödemeler ekim ayında hesaplara yatacak

Beyaz Saray'ın açıklamasına göre ödeme almaya hak kazananların büyük bölümüne 90 dolar ekim ayının başında doğrudan banka hesapları üzerinden gönderilecek.

Doğrudan ödeme bilgileri bulunmayan Medicare yararlanıcılarına ise sistemde kayıtlı posta adresleri üzerinden çek gönderilecek.

Ara seçimler öncesi dikkat çekti

Trump'ın açıkladığı yeni ödeme, ABD'de kasım ayında yapılacak ara seçimler öncesinde gündeme geldi. Seçimlerde Kongre'nin kontrolü için yarışılırken Cumhuriyetçiler halihazırda Temsilciler Meclisi ve Senato'da dar çoğunluğa sahip.

ABD yönetimi, yüksek yaşam maliyetleri ve enerji fiyatlarındaki artışın hane halkları üzerindeki etkilerini azaltmaya yönelik farklı mali adımlar da açıklıyor.

Trump geçen ay, Cumhuriyetçilerin Temsilciler Meclisi ve Senato'daki çoğunluğunu koruması halinde yetişkin ABD vatandaşlarına 5 bin dolarlık çek gönderilmesini önermişti. Söz konusu öneri bazı ekonomistler, analistler ve Cumhuriyetçi milletvekilleri tarafından sorgulanmıştı.

1 milyon kişiye de 500 dolarlık ödeme

Trump yönetimi ayrıca Uygun Fiyatlı Bakım Yasası kapsamında sağlık sigortası satın alan yaklaşık 1 milyon Amerikalıya 500 dolarlık ödeme dağıtıyor.

Beyaz Saray bu ödemelerin, sağlık sigortası satın alan kişilerden tahsil edildiğini savunduğu fazla ücretlerin iadesi niteliğinde olduğunu belirtiyor.

Medicare kapsamında açıklanan 90 dolarlık yeni ödeme de Trump yönetiminin kasım seçimleri öncesinde ABD'deki hane halklarının maliyetlerini hedefleyen ekonomik adımları arasına eklendi.