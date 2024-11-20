Trump dünyaca ünlü Türk doktor Mehmet Öz'ü dev kurumun başına geçiriyor (Dr. Mehmet Öz kimdir)

ABD Başkanı seçilen ve 20 Ocak’ta yemin ederek görevine başlayacak olan Donald Trump ülkeyi dört yıl birlikte yöneteceği isimleri seçmeyi sürdürüyor.

Trump, ABD’nin önemli federal kurumlarından olan ve 150 milyonu aşkın Amerikalının sağlık sigortası kapsamını denetleyen Medicare ve Medicaid Hizmetleri Merkezi'nin (CMS) başına Türk doktor Mehmet Öz’ü aday gösterdi.

Donald Trump dün Öz’ün adaylığına ilişkin açıklamasında “Dr. Öz’u yıllardır tanıyorum ve Amerika’da herkesin mümkün olan en iyi sağlık hizmetini alması için mücadele vereceğinden eminim” ifadesini kullandı.

Trump "Dr. Mehmet Öz'ü Medicare ve Medicaid Hizmetleri Merkezi'nin (CMS) yöneticiliğine atadığımı duyurmaktan çok memnunum. Amerika bir sağlık kriziyle karşı karşıya ve Amerika'yı yeniden sağlıklı kılmak için Dr. Öz'den daha donanımlı ve kabiliyetli bir başka doktor daha olmayabilir" dedi.

Dev kuruma neşter vuracak

CNN’in haberine göre; 47’nci ABD Başkanı seçilen Trump açıklamasına şöyle devam etti:

* Dr. Öz, hastalıkların önlenmesinin teşvik edilmesinde bir lider olacak, böylece büyük ülkemizde sağlık hizmetlerine harcadığımız her bir dolar karşılığında dünyadaki en iyi sonuçları alacağız.

Federal hükümetin harcamalarını da kısmak isteyen ve uzun süredir Medicaid'de kesintiye gitmeyi düşünen Trump, Mehmet Öz'un devasa kuruma neşter vuracağı sözünü de verdi.

Seçilmiş başkan “Dr. Öz, ulusumuzun sağlık harcamalarının üçte birini ve tüm ulusal bütçemizin dörtte birini oluşturan ülkemizin en pahalı devlet kurumundaki israf ve dolandırıcılığı da azaltacaktır” dedi.

Mehmet Öz'ün göreve başlamadan önce gelecek yıl Senato tarafından onaylanması gerekiyor.

Öz, Trump'ın geçen Hafta Sağlık Bakanlığı'na atadığı Robert F Kennedy Jr ile birlike çalışacak.

Trump da Kennedy ve Öz'ün "hastalık endüstrisine ve geride bıraktığı korkunç kronik hastalıklarla mücadele edeceğini" belirtti.

Dr. Mehmet Öz kimdir, nereli, kaç yaşında?

Mehmet Öz, 11 Haziran 1960'ta kendisi gibi doktor olan Bozkır, Konya kökenli babası Mustafa Öz'ün görev yaptığı Cleveland'da dünyaya geldi

Aslen göğüs ve kalp cerrahı olan ve 2000’li yılların başında Oprah Winfey’in programıyla meşhur olan Dr. Mehmet Öz, daha sonra kendi programını “The Doctor Oz Show” adıyla yapmaya başladı.

65 yaşındaki Mehmet Öz, Trump'ın desteğiyle 2022'de Pennsylvania'dan Senato için aday olmuş fakat Demokrat Senatör John Fetterman'a karşı kaybetti.

Trump, 2018 yılında Öz'ü Spor, Fitness ve Beslenme Başkanlık Konseyi'ne atadı ve 2020 yılında bu göreve yeniden getirdi.

ABD’nin en tanınmış hekimlerinden olan Dr. Mehmet Öz aynı zamanda çok da tartışılan bir isim...

Mehmet Öz programında promosyon ve bilim arasındaki sınırı her zaman koyamadı ve karşıtlarının "sözde bilim" olarak gördüğü homoepati, alternatif tıp ve diğer tedavileri tavsiye etti.

Öz’ün Covid-19 pandemisi sürecindeki görüşleri de tartışmalara yol açtı.

Örneğin Öz, pandeminin başlarında, etkili bir tedavi olduğuna dair kesin bilimsel kanıtlar olmamasına rağmen, koronavirüsü tedavi etmenin bir yolu olarak antimalaryal ilaç hidroksiklorokin'den bahsetti.

Öz'ün bakış açışı o dönemde genel olarak Cumhuriyetçiler tarafından övgüyle karşılanıyordu.

Medicare ve Mediacaid nedir?

ABD'de Medicare, 65 yaş üstü yaşlılara sağlık hizmetleri sunan federal bir sağlık sigortası.

Medicaid ise düşük gelir grubuna sağlık sigortası hizmeti veren federal ve eyaletler arası ortak bir program olarak işliyor.

ABD'de federal hükümet, 2023 yılında Medicaid programı kapsamında 860 milyar dolar, Medicare kapsamında ise 848 milyar dolarlık harcama yapmıştı.