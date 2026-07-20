Trump duyurdu: 300'den fazla üründe indirim kararı

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ABD'de yüksek yaşam maliyetleri ve gıda fiyatlarına ilişkin tartışmalar sürerken, Başkan Donald Trump'tan dikkat çeken bir açıklama geldi. Trump, bölgesel market zinciri Giant Eagle'ın yaz sezonu boyunca 300'den fazla üründe fiyatları önemli ölçüde düşüreceğini duyurdu.

Truth Social hesabından paylaşım yapan Trump, Giant Eagle'ın Labor Day'e (İşçi Bayramı) kadar sürecek kampanya kapsamında çalışan ailelerin bütçesine destek olacağını belirtti.

Trump: Walmart'ın ardından Giant Eagle da çağrıya katıldı

Trump, paylaşımında Giant Eagle'ın Walmart'ın ardından maliyetleri düşürme çağrısına destek verdiğini ifade ederek, şirketin Amerikan ailelerine yardımcı olmak amacıyla geniş kapsamlı bir fiyat indirimi programı başlattığını söyledi.

İndirimler temmuz ayında başlamıştı

Giant Eagle, 9 Temmuz'da müşterilerin fiyat algısını güçlendirmek amacıyla dana eti, Amerikan peyniri ve çeşitli temel gıda ürünlerinde fiyat indirimi uygulamaya başlamıştı.

Benzer şekilde Walmart ve Sam's Club da ülke genelinde binlerce market ürününde fiyatları düşürürken, kıyma, taze meyve-sebze, atıştırmalık ve meşrubat gibi sık tüketilen ürünlerde yeni kampanyalar başlatmıştı.

Perakende sektöründe rekabet hız kazandı

Fiyat indirimleriyle birlikte ABD perakende sektöründe rekabetin daha da artması bekleniyor. Süreçte Kroger'ın Giant Eagle'ı yaklaşık 1,65 milyar dolar karşılığında satın alma işlemi de sektörün en önemli gelişmeleri arasında yer alıyor. Anlaşma yaklaşık 1,25 milyar dolar nakit ödeme ile Giant Eagle'ın 400 milyon dolarlık yükümlülüklerinin devralınmasını içeriyor.

Analistler, fiyat indirimlerinin yalnızca Giant Eagle ve Walmart ile sınırlı kalmayabileceğini, diğer büyük market zincirlerinin de benzer kampanyalarla rekabete katılabileceğini değerlendiriyor.