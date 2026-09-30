Trump duyurdu: ABD'nin Irak'taki son askerleri de çekildi

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ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray’da düzenlediği Ulusal Hispanik Mirası Ayı etkinliğinde dış politika gündemini değerlendirdi.

Trump, "Bugün, son Amerikan birliklerinin Irak'tan ayrıldığını duyurmaktan memnuniyet duyuyorum. Bu bir bataklıktı ve yıllarca sürdü ancak yakında tarihin bu bölümü sona erecek. Bugün Amerika için harika bir gün." diye konuştu.

ABD'nin o dönem Irak'a "DEAŞ tehdidini ortadan kaldırmak amacıyla" gittiğini ve bunu "başardıklarını" savunan Trump, Irak'taki askerlerinin, uzun yıllar sonra artık ABD'ye geri dönmesinin zamanının çoktan geldiğini ifade etti.

Irak'ın artık "eskisi gibi" olmadığını ve yeni Irak Başbakanı Ali ez-Zeydi'nin "harika bir adam" olduğunu kaydeden ABD Başkanı, "Kendisi benim dostum ve en başından beri desteklediğim, tam anlamıyla desteklediğim biri. Onunla gurur duyuyorum ve umarım harika bir iş çıkaracak." değerlendirmesini yaptı.

Irak'tan aslında daha önce geri çekilmeleri gerektiğini dile getiren Trump, geç de olsa bu açıklamayı yapmaktan dolayı büyük bir memnuniyet duyduğunu söyledi.

"İran savaşını öyle ya da böyle kazanacağız"

Öte yandan Trump, İran'la ilgili de yakın zamanda bazı gelişmeler yaşanabileceğini ifade ederek bölgedeki gelişmeleri yakından takip ettiklerini anlattı.

İran'ın "tamamen çökmüş bir devlet" olduğunu ileri süren Trump, "Bu savaşı öyle ya da böyle bir şekilde hızlıca kazanacağız." diye konuştu.

Hürmüz Boğazı'nın kontrolünün tamamen kendilerinde olduğunu savunan Trump, son dönemde boğazdan "daha önce olmadığı kadar" petrolün geçişini sağladıklarını ifade etti.

ABD askerlerinin Irak'tan tamamen çekilmesi

ABD Savunma Bakanlığından (Pentagon) yapılan yazılı açıklamada, ABD ile Irak arasında Eylül 2024'te yapılan ortak açıklama ile "ABD'nin ulusal çıkarları" kapsamında ABD ve koalisyon güçlerinin Irak'tan çekilme sürecini tamamladıkları belirtilmişti.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığından (CENTCOM) konuya ilişkin yapılan açıklamada da "CENTCOM, 30 Eylül'de Erbil Hava Üssü'nden ABD kuvvetleri ve teçhizatının düzenli şekilde çekilmesini tamamlayarak, Irak'taki 'Inherent Resolve' Operasyonu'nun sona erdiğini ilan etmiştir." ifadesi kullanılmıştı.

Trump da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ABD'nin Irak'taki son askerlerinin geri çekildiğini duyurmaktan memnuniyet duyduğunu belirtmişti.

ABD'nin Irak işgali

Saddam Hüseyin rejimini devirmek için Mart 2003'te Irak'ı işgal eden ABD'nin bu ülkede bilinen 9 askeri üssü bulunuyordu. ABD, 2011'de Irak'tan çekilse de buradaki varlığını söz konusu askeri üslerle güçlendirdi.

ABD'nin 2003'te Irak'ı işgaliyle başlayan askeri varlığı yıllarca süren yıkım ve ağır can kayıplarının ardından sona ererken, büyük bir insanlık trajedisi geride kaldı.