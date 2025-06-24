Trump duyurdu: İran ile İsrail arasında ateşkes anlaşması sağlandı

Ortadoğu'da tansiyon düşüyor. İsrail ve İran, 12 saatlik ateşkes konusunda anlaşmaya vardı. Açıklama, eski ABD Başkanı Donald Trump’tan geldi.

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail ve İran arasında 12 saatlik bir ateşkes anlaşmasına varıldığını duyurdu. Trump, tarafların ateşkesi sağlama konusunda mutabakata vardığını belirtti.

Trump yaptığı açıklamada, İran’ın ateşkesi başlatacağını ve 12 saatlik sürenin sonunda İsrail’in de ateşkes başlatacağını ifade etti. Ayrıca, ateşkesin 24. saatte resmen tamamlanarak 12 gün süren çatışmaların sona ereceğini ve dünya tarafından selamlanacağını belirtti.